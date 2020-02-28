Dışişleri: Mülteci ve sığınmacı politikamızda bir değişiklik yok
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un mültecilerin Avrupa geçebilmesi için Türkiye'nin sınır kapılarını açmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" dedi.
28.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:07
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un mültecilerin Avrupa geçebilmesi için Türkiye'nin sınır kapılarını açmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" dedi.
Kaynak: Dunya.com