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Dışişleri: Mülteci ve sığınmacı politikamızda bir değişiklik yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un mültecilerin Avrupa geçebilmesi için Türkiye'nin sınır kapılarını açmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" dedi.

28.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:07
Dışişleri: Mülteci ve sığınmacı politikamızda bir değişiklik yok

Sözcüsü Hami Aksoy'un mültecilerin geçebilmesi için 'nin sınır kapılarını açmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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