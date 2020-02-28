Dışişleri: Mülteci ve sığınmacı politikamızda bir değişiklik yok

28.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:07

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un mültecilerin Avrupa geçebilmesi için Türkiye'nin sınır kapılarını açmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" dedi.