Dışişleri: Mostar seçimlerinin yapılması önem taşımaktadır DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıl sonra yeniden yerel seçim yapılmasıyla ilgili, "Bu gelişme, Bosna-Hersek'in demokratik kurumlarının işlerliği, Balkanlardaki istikrar ve demokratik süreçlerin daim kılınması bakımından önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıl sonra yeniden yerel seçim yapılmasıyla ilgili, "Bu gelişme, Bosna-Hersek'in demokratik kurumlarının işlerliği, Balkanlardaki istikrar ve demokratik süreçlerin daim kılınması bakımından önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nca Mostar seçimlerinin düzenlenebilmesi için taraflar arasında varılan anlaşma hakkında yazılı açıklama yapıldı. Mostar'da, 12 yıllık sonra ilk defa yerel seçimlerin düzenlenebilmesini sağlayacak hukuki düzenlemeler konusunda, taraflar arasında mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu gelişme, Bosna-Hersek'in demokratik kurumlarının işlerliği, Balkanlardaki istikrar ve demokratik süreçlerin daim kılınması bakımından önem taşımaktadır. Ülkemiz, Bosna-Hersek'in birlik ve beraberlik içinde kalkınma ve refahı için yürüttüğü çalışmalara desteğini sürdürecektir" denildi.

Kaynak: DHA