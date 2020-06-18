Dışişleri: Mostar seçimlerinin yapılması önem taşımaktadır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri: Mostar seçimlerinin yapılması önem taşımaktadır

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıl sonra yeniden yerel seçim yapılmasıyla ilgili, "Bu gelişme, Bosna-Hersek'in demokratik kurumlarının işlerliği, Balkanlardaki istikrar ve demokratik süreçlerin daim kılınması bakımından önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri: Mostar seçimlerinin yapılması önem taşımaktadır
18.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:53

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıl sonra yeniden yerel seçim yapılmasıyla ilgili, "Bu gelişme, Bosna-Hersek'in demokratik kurumlarının işlerliği, Balkanlardaki istikrar ve demokratik süreçlerin daim kılınması bakımından önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nca Mostar seçimlerinin düzenlenebilmesi için taraflar arasında varılan anlaşma hakkında yazılı açıklama yapıldı. Mostar'da, 12 yıllık sonra ilk defa yerel seçimlerin düzenlenebilmesini sağlayacak hukuki düzenlemeler konusunda, taraflar arasında mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu gelişme, Bosna-Hersek'in demokratik kurumlarının işlerliği, Balkanlardaki istikrar ve demokratik süreçlerin daim kılınması bakımından önem taşımaktadır. Ülkemiz, Bosna-Hersek'in birlik ve beraberlik içinde kalkınma ve refahı için yürüttüğü çalışmalara desteğini sürdürecektir" denildi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Vatandaştan, 'Neden maske takmıyorsun?' sorusuna arabesk tadında cevap
Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Berat Albayrak Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Yasmin Erbil Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Servet Yardımcı Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Dışişleri: Mostar seçimlerinin yapılması önem taşımaktadır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:25:10. #1.14#
title