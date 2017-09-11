Dışişleri: Mısır'daki  Terör Saldırısını Kınıyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı bugün Mısır'ın El Ariş kentinde gerçekleşen ve 18 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.



Bakanlık tarafından Mısır'daki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Bugün (11 Eylül) Mısır'ın El Ariş kentinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 18 kişinin ölümüne yolaçan terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." - Ankara