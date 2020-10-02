Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri almak için yeteri kadar gücü...
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Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri almak için yeteri kadar gücü...

02.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:56
Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri almak için yeteri kadar gücü var. Ateşkes ilan edilmesi için Ermenistan'ın geri çekilmesi lazım. Azerbaycan'ın Türkiye'den somut destek talebi olmadı.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri almak için yeteri kadar gücü var. Ateşkes ilan edilmesi için Ermenistan'ın geri çekilmesi lazım. Azerbaycan'ın Türkiye'den somut destek talebi olmadı. Olur da bu sorun çözülmezse ve Azerbaycan bir talepte bulunursa bu desteği vermekten çekinmeyiz" dedi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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