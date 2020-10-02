Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri almak için yeteri kadar gücü...

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri almak için yeteri kadar gücü var. Ateşkes ilan edilmesi için Ermenistan'ın geri çekilmesi lazım. Azerbaycan'ın Türkiye'den somut destek talebi olmadı.