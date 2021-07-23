Dışişleri: "(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan...
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Dışişleri: "(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan...

Dışişleri: '(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan...
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri: "(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyoruz"

Dışişleri: "(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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Dışişleri: "(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan... - Haberler
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