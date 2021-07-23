Dışişleri: "(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan...
Dışişleri: "(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyoruz"
Dışişleri: "(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz