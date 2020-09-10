Dışişleri: Macron'un açıklamaları içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri: Macron'un açıklamaları içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Aslında Macron'un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur.

Dışişleri: Macron'un açıklamaları içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur
10.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:25

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Aslında Macron'un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur. Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa'da en yüksek oy oranıyla seçilen liderlerdendir" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yaptığı bildirildi. Açıklamada, "Aslında Macron'un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur. Zira tüm dünyada serbestçe at koşturdukları günler geride kalmıştır. Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron iç açısıyla her gün fütursuzca Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa'da en yüksek oy oranıyla seçilen liderlerdendir. Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü her zaman Türk halkından almıştır. Türk halkı ve Hükümeti, bu tür hezeyanlar karşısında hep tek yürek olmuştur ve olmaya da devam edecektir" denildi.

'FRANSIZ HALKININ TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ'"Akdeniz'de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemek Macron'un haddine değildir' denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fransa, tek taraflı ve kışkırtıcı adımlar atan ve AB'yi kendi dar bakışlı çıkarları uğruna rehin alan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) körü körüne avukatlığını yapacağına, uzlaşmadan ve diyalogdan yana tavır koymalıdır. Bu, Avrupalılığımız ve NATO müttefikliğimizin de bir gereğidir. Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi mevcut tutumuyla gerginliği teşvik etmekte ve Avrupa'nın ve AB'nin büyük çıkarlarını da riske atmaktadır. Doğu Akdeniz'e sınırı bile olmayan ve bölgede hala sömürgecilik anlayışıyla hareket eden Fransa'nın, Türkiye'nin bölgedeki ortaklığını, samimiyetini, işbirliğini ve insani ve girişimci dış politikasını eleştirmesi tam bir tutarsızlıktır. Halk nezdindeki desteği sürekli azalan Macron'un içine düştüğü aciz durumu Fransız halkının takdirine bırakıyoruz."


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mesut Barzani Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Ferhat Göçer
Spor Jose Sosa Eddie Newton Sergen Yalçın Josef De Souza Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Sadık Can Perinçe
Şu an buradasınız: Dışişleri: Macron'un açıklamaları içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 16:02:33. #1.14#
title