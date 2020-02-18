Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın kabulleri
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Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın kabulleri

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Gürcistan'ın Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.

18.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:24
Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın kabulleri

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, , , ve 'ın Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.

Bozkır, Meclisteki makamında sırasıyla Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadezhna Nikolova Neynsky ve Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava'yı kabul etti.

Kaynak: AA
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