Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın kabulleri
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Gürcistan'ın Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Gürcistan'ın Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.
Bozkır, Meclisteki makamında sırasıyla Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadezhna Nikolova Neynsky ve Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava'yı kabul etti.