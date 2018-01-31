Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın Kabulleri

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bosna Hersek'in Ankara büyükelçileri ile ayrı ayrı görüştü.

Bozkır, ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Halife Şahin El-Marar'ı kabul etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, daha sonra sırasıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ile bir araya geldi.