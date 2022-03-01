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Son dakika haberleri | Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç: "Rusya'nın ortaya koymuş olduğu saldırgan tavrı asker harekatını kabul edilemez bulduğumuzu bir kez...

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Umur Öztürk - Politika
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Son dakika haber: Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç: "Rusya'nın ortaya koymuş olduğu saldırgan tavrı asker harekatını kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyorum.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç : " Rusya'nın ortaya koymuş olduğu saldırgan tavrı asker harekatını kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Hayatını kaybeden sivil vatandaşlara tüm insanlara başsağlığı diliyorum"

ANKARA - Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, " Rusya'nın ortaya koymuş olduğu saldırgan tavrı asker harekatını kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Hayatını kaybeden sivil vatandaşlara tüm insanlara başsağlığı diliyorum" dedi.

Kılıç, Dışişleri Komisyonu toplantısından önce Ukrayna- Rusya çatışması hakkında konuştu. Kılıç, "Rusya'nın ortaya koymuş olduğu saldırgan tavrı asker harekatını kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Hayatını kaybeden sivil vatandaşlara tüm insanlara başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak nerede olursa olsun, kim tarafından olursa olsun bu tip girişimlerin karşısında olduğumuzu dile getirdik, dile getirmeyle devam edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra Komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

Son dakika haberleri | Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç: Rusya'nın ortaya koymuş olduğu saldırgan tavrı asker harekatını kabul edilemez bulduğumuzu bir kez...

Son dakika haberleri | Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç: Rusya'nın ortaya koymuş olduğu saldırgan tavrı asker harekatını kabul edilemez bulduğumuzu bir kez...

Son dakika haberleri | Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç: Rusya'nın ortaya koymuş olduğu saldırgan tavrı asker harekatını kabul edilemez bulduğumuzu bir kez...

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Politika

Akif Çağatay Kılıç, Ukrayna, Asker, Rusya, Politika, Haberler

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