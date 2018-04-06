IHAAW155837-SIY/06-04-2018

- Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Tel Rifat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rifat'in PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık" denildi. 06.04.2018 15: 58: 37 TSI

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