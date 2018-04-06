Dışişleri Kaynaklarından Yapılan Açıklamada, "Hem Rejim Hem de Rusya ve İran, Esas Terörizmle...

Dışişleri Kaynaklarından Yapılan Açıklamada, "Hem Rejim Hem de Rusya ve İran, Esas Terörizmle...

IHAAW155851-SIY/06-04-2018 - Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta’da sivil halkı da hedef alıyor" denildi.

Dışişleri Kaynaklarından Yapılan Açıklamada,

IHAAW155851-SIY/06-04-2018

- Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta'da sivil halkı da hedef alıyor" denildi. 06.04.2018 15: 58: 51 TSI
NNNN - ANKARA

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