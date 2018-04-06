Dışişleri Kaynaklarından Yapılan Açıklamada, "Hem Rejim Hem de Rusya ve İran, Esas Terörizmle...
IHAAW155851-SIY/06-04-2018 - Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta’da sivil halkı da hedef alıyor" denildi.
6 Nisan 2018 Cuma 16:04
IHAAW155851-SIY/06-04-2018
- Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta'da sivil halkı da hedef alıyor" denildi. 06.04.2018 15: 58: 51 TSI NNNN - ANKARA