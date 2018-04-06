IHAAW155851-SIY/06-04-2018

- Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta'da sivil halkı da hedef alıyor" denildi. 06.04.2018 15: 58: 51 TSI

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