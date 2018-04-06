Dışişleri Kaynaklarından Yapılan Açıklamada, ABD ile Gerçekleştirilen Çalışma Grupları Kapsamında,...
IHAAW155900-SIY/06-04-2018 - Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.
IHAAW155900-SIY/06-04-2018
- Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi. 06.04.2018 15: 59: 00 TSI
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