Dışişleri Kaynaklarından Yapılan Açıklamada, ABD ile Gerçekleştirilen Çalışma Grupları Kapsamında,...

Dışişleri Kaynaklarından Yapılan Açıklamada, ABD ile Gerçekleştirilen Çalışma Grupları Kapsamında,...

IHAAW155900-SIY/06-04-2018 - Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.

Dışişleri Kaynaklarından Yapılan Açıklamada, ABD ile Gerçekleştirilen Çalışma Grupları Kapsamında,...

IHAAW155900-SIY/06-04-2018

- Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi. 06.04.2018 15: 59: 00 TSI
NNNN - ANKARA

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