Dışişleri Kaynakları: Ankara'daki Kırgızistan Büyükelçisi'ne nota

Dışişleri Kaynakları'ndan, Bişkek yakınlarındaki Orok Köyü'nde 5 Haziran günü gençler arasında yaşanan münakaşaya ilişkin edinilen bilgide, "Bişkek Büyükelçimizin dün ( 6 Haziran ) Kırgız Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Kırgızistan 'ın içişlerine karıştığı iddiasıyla Nota verilmesi üzerine, bugün Ankara 'daki Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömuraliyev Bakanlığımıza çağrılmış ve Bakan Yardımcımız tarafından kendisine mütekabil bir Nota verilmek suretiyle, Büyükelçimizin görev sorumluluğu içinde hareket ettiği, Kırgızistan'ın içişlerine karışılmasının sözkonusu olmadığı, Kırgızistan ile ilişkilerimizi her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütmek istediğimiz vurgulanmıştır" denildi.

Dışişleri Kaynaklarından edinilen bilgi şu şekilde: "Bişkek yakınlarında Ahıskalı soydaşlarımızın da yaşadığı Orok köyünde 5 Haziran günü gençler arasındaki bir münakaşanın büyümesi sonucunda köyde mahsur kalan bazı vatandaşlarımızın ve bu arada Bayram ziyaretinde bulunan bir Büyükelçilik personelimizin durumuyla ilgilenmek üzere Sayın Büyükelçimiz Kırgız makamlarının bilgisi dahilinde anılan köye gitmiştir.

Olayın basına yansıması sonrasında Bişkek Büyükelçimizin dün (6 Haziran) Kırgız Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı iddiasıyla Nota verilmesi üzerine, bugün Ankara'daki Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömuraliyev Bakanlığımıza çağrılmış ve Bakan Yardımcımız tarafından kendisine mütekabil bir Nota verilmek suretiyle, Büyükelçimizin görev sorumluluğu içinde hareket ettiği, Kırgızistan'ın içişlerine karışılmasının sözkonusu olmadığı, Kırgızistan ile ilişkilerimizi her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütmek istediğimiz vurgulanmıştır."

Kaynak: DHA