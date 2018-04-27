Dışişleri: Juncker'in Çağrısı Bilirkişi Edasında, Ciddiyetten Uzak
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Yunanistan Parlamentosu'ndaki konuşmasında Türkiye'ye yönelttiği eleştirileri "bilirkişi edasıyla hüküm verme anlayışı, ciddiyetten uzak ve ikiyüzlü" olarak değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Yunanistan Parlamentosu'ndaki konuşmasında Türkiye'ye yönelttiği eleştirileri "bilirkişi edasıyla hüküm verme anlayışı, ciddiyetten uzak ve ikiyüzlü" olarak değerlendirdi.
Kaynak: Euronews.com