Dışişleri: Juncker'in Çağrısı Bilirkişi Edasında, Ciddiyetten Uzak

Dışişleri: Juncker'in Çağrısı Bilirkişi Edasında, Ciddiyetten Uzak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Yunanistan Parlamentosu'ndaki konuşmasında Türkiye'ye yönelttiği eleştirileri "bilirkişi edasıyla hüküm verme anlayışı, ciddiyetten uzak ve ikiyüzlü" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Yunanistan Parlamentosu'ndaki konuşmasında Türkiye'ye yönelttiği eleştirileri "bilirkişi edasıyla hüküm verme anlayışı, ciddiyetten uzak ve ikiyüzlü" olarak değerlendirdi.

Kaynak: Euronews.com

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