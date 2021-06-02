Dışişleri:  İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz
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Dışişleri:  İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz

Dışişleri:  İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanlığından, İsrail'in Beyt El yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreniyle ilgili "İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığından, İsrail'in Beyt El yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreniyle ilgili "İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiği öğrenilmiştir.  Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesi, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını göstermektedir. İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail'in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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