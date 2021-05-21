Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor
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Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor

Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyorDIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor.

Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı... İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı: '(Kudüs'teki müdahale) İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor.
Dışişleri Bakanlığı: "(Kudüs'teki müdahale) İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor.
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (2)
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (2)
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