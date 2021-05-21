Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor
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Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor

Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı... İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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