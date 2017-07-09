Dışişleri Israil'in O Kararını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerde ilave bin 500 konutun inşasına ilişkin onay sürecini ilerletmesini kınadıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerde ilave bin 500 konutun inşasına ilişkin onay sürecini ilerletmesini kınadıklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu tür gayri meşru adımlar uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek iki devletli çözüm zeminini zedelemektedir" denildi.



(İlker Turak/İHA)