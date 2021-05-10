Dışişleri: "İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri: "İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona...

Dışişleri: 'İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona...
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri: "İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz"

Dışişleri: "İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Serdar Ortaç Hakan Sabancı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dışişleri: "İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 19:03:29. #1.16#

title