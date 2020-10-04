Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki açıklaması

04.10.2020 11:11 | Son Güncelleme: 04.10.2020 11:30
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler, bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler, bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ilave yasadışı yerleşim inşa planları hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır. Bu gelişme, İsrail'in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça göstermektedir" denildi.

Açıklamada, "İsrail'in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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