Dışişleri: İsrail'in, Filistin halkına baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artması endişe verici
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Dışişleri: İsrail'in, Filistin halkına baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artması endişe verici

Dışişleri: İsrail'in, Filistin halkına baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artması endişe verici
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in, Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesinin endişe verici olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in, Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesinin endişe verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir. Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarla ramazan ayında Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini genişletmeyi sürdürmekte, ayrıca bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin, Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almayarak bu saldırıları esasen teşvik etmektedir" denildi. 

Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki seçim faaliyetlerinin de önlenmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada, şunlara değinildi:

"İsrail yönetiminin ayrıca, Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki seçim faaliyetlerini önlemeye çalıştığı, ayrıca Batı Şeria'da seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik olarak bazı Filistinlileri keyfi gerekçelerle gözaltına aldığı görülmektedir. İsrail savaş uçakları tarafından dün gece Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları da İsrail yönetiminin saldırgan politikalarının son örneğini teşkil etmektedir. İsrail bölgede barış ve istikrarı zedeleyen bu saldırgan politikalarına son vermelidir."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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