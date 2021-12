Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların 2022 yılı bütçeleri görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, hükümetin, kültür ve turizm faaliyetlerini hem tarihi sorumluluk hem de ülkenin bulunduğu coğrafyanın her açıdan önemini göz önünde bulundurarak planladığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, faaliyetlerini, hem kültür hem de turizm ayağında özenle ve geleceği düşünerek yürüttüğünü belirten Çokal, "Bakanlığımız, dünyanın her yerinde hayatı durma noktasına getiren Covid-19 pandemisinde Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'yla ölçü ve örnek alınan ülke olmuştur. Bakanlığımız çalışmalarıyla '25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir' hedefi '28 milyon turist ve 22 milyar' dolar gelir olarak yukarı yönlü revize edilmiştir." diye konuştu.

Çokal, salgın sürecinde "Müzik Susmasın" destek programı kapsamında yaklaşık 40 bin müzisyen ve sektör emekçisine bakanlık tarafından toplam 280 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 2022 bütçesinin işçinin, emekçinin, çiftçinin, gençlerin, üreticinin ve sanayicinin bütçesi olduğunu ifade etti.

Milletin ve devletin dünyada söz sahibi olmasının önemli adımlarından birinin ekonominin güçlü olmasından geçtiğini dile getiren Canbey, "AK Parti olarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan yanayız; milletimizin imkanlarını milletimizle paylaşmaktan yanayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü yatırım ve üretim odaklı politikalarla ülkemizin konumundan kaynaklı lojistik ve tedarik avantajlarımızla birlikte inşallah yeni dönemde güçlü bir şekilde yerimizi alacağız. Tüm dünyanın mücadele ettiği pandeminin getirdiği zorlukları da hep birlikte aşacağız." dedi.

Canbey, RTÜK bütçesiyle ilgili değerlendirmede bulunurken, Ocak 2021 ve 9 Kasım 2021 tarihleri arasında, yayın ilkelerini ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 1572 idari para cezası, 188 program durdurma, 658 geçici yayın durdurma ve 25 lisans iptali müeyyidesi uygulandığını kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, devlet tiyatrolarının, 12 yerleşik merkezinde ve 11 turne düzeninde, 23 il ve 83 sahnesinde, 30 bin 62 koltuk kapasitesiyle hizmet verdiğini söyledi.

Son bir senede devlet tiyatrolarının, salgından olumsuz etkilenen özel tiyatrolara bünyesindeki yerleşik ve turne sahnelerini ücretsiz kullanma imkanı vermesiyle 19 ilde 504 özel tiyatroya destek olduğunu anlatan Kan, "Kamyon Tiyatrosu Projesi kapsamında 4 farklı oyun, 3 farklı bölgemizde, 50 bine yakın çocuğumuzla buluşturmuştur. Açık havada yapılan etkinlikler ulusal ve uluslararası festivallerle 40 bine yakın seyirciyi yaklaşık 200 temsille buluşturmuştur. Son senede, Devlet Opera ve Balemiz 1 ulusal, 5 uluslararası opera ve bale festivali düzenleyerek 28 eserini, 32 ayrı temsilini yaklaşık 70 bin seyirciyle buluşturmuştur. 2021 senesinde 5 yeni Türk eserinin dünya prömiyeri sergilenmiştir." diye konuştu.

Bu seneki bütçe görüşmesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılan Atatürk Kültür Merkezi'nden bahsetmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Kan, "Yenilenen AKM girişinde yer alan 15 bin özel seramik parçasından oluşan çelik konstrüksiyonlu dev kürenin içerisinde dev bir opera salonu bulunuyor. 2 bin 40 kişilik seyirci, 118 kişilik orkestra kapasitesine sahip salonda sahne mekaniği ve sistemleri anlamında dünyanın en önde gelen teknolojisi kullanılmış. Yeni AKM'nin salonları aynı zamanda akustik konser salonu olarak da kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Taşınır kültür varlıkları artık müzelerde sergileniyor"

AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, vakıf müessesesinin yüzyıllar boyunca devlet geleneğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Vakıfların, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun kurumsallaşmış hali oluğunu aktaran Dinçel, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihten aldığı güçle, aynı gayret ve heyecanla görevini yerine getirmeye devam etmektedir. 20 yıldır il ve bölge ayrımı yapılmaksızın yaklaşık 5 bin 600 vakıf eserinin proje ve onarımı tamamlanmıştır." dedi.

Genel Müdürlüğün, taşınmaz kültür varlıklarının yanı sıra taşınır kültür varlıklarını da koruma gayesiyle hareket ettiğini anlatan Dinçel, yıllar boyunca depolarda kaderlerine terk edilen taşınır kültür varlıklarının artık müzelerde sergilendiğini belirtti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, TİKA'nın, tüm sömürgeci ve ırkçı zihniyetlerin aksine dil, din, ırk ayırt etmeksizin birbirinden farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkelere Türk insanının yüce gönüllülüğünü, merhametini, cömertliğini ve samimiyetini ulaştırdığını ifade etti.

Ecdat yadigarı eserler yeniden ayağa kaldırılırken eğitimden sağlığa, kültürel ve sosyal hayatın geliştirilmesinden tarım ve üretim sektörlerinin desteklenmesine, kadınların, kız çocuklarının toplumsal etkinliğinin artırılmasına kadar hayatın her alanına dokunan projelerle Türkiye'nin uluslararası alandaki imajının güçlendirildiğini vurgulayan Erenler, "Dünya kuruldu kurulalı her daim vakur ve mağrur olan, devletler kuran, medeniyetler inşa eden, çağ açıp çağ kapatan, dünyanın tarihine mührünü vuran bir milletin sesini ve yardım elini dünyanın en ücra köşelerine ulaştıran, çağdaş birer alperen gibi gönülleri fetheden, gittikleri her yerde ülkemizin ismini ve itibarını zirveye taşıyan TİKA'nın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Türk kimliğini ve değerlerini inşa eden cumhuriyet kazanımlarını kültür ve sanata yapılan yatırımlarla gelecek kuşaklara aktarma hedefinin "milli şuur üzerine inşa edildiğini" söyledi.

Yıkıcı terör eylemlerini "kültürel mirası ve çevreyi koruma" söylemleriyle meşrulaştırmaya çalışanların, milli şuur ve vatan sevgisinden yoksun olduğunu dile getiren Akkal, "Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyeti korumayı rozet takmak, heykel dikmek sananların Türk ulusunun geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimize hangi tarih bilincini, hangi ulus bilincini bırakacakları kaygı verici düzeyde tartışılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkevi, sembol bir eser"

AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, her ne kadar döviz cinsinden mütevazı gibi görünse de Dişişleri Bakanlığında meslektaşlarının dirayetli, liyakatli, özverili ellerinde bu bütçenin, ulusal çıkarların ilerletilmesinde, devletin temsilinde, vatandaşların ve soydaşların hak ve çıkarlarının korunmasında optimal şekilde kullanılacağına inandığını ifade etti.

New York'taki Türkevi'nin sembol bir eser olduğunu belirten Yıldız, "İnşallah, adına yakışır bir şekilde hem ülkemiz için hem vatandaşlarımız, soydaşlarımız için hem diğer Türk devletlerinin New York'taki temsili, BM'deki temsili bakımından da optimal şekilde kullanılacak bir eser oldu." dedi.

En köklü ittifaklar ve uluslararası kuruluşlarda dahi baş döndürücü gelişmeler yaşandığına işaret eden Yıldız, "Çok kutupluluğun getirdiği kısa dönemli ittifaklar, iş birlikleri, gruplaşmalar hakikaten önemini artırıyor. Dışişleri Bakanlığımızın bu gelişmeleri takip ederek ulusal çıkarlarımızın tespiti ve korunması bakımından gerekli gayreti gösterdiğine şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Emrah Karayel, Türkiye'nin stratejik hedefleri arasında Avrupa Birliğine tam üyeliğin de bulunduğunu söyledi.

Avrupa Birliği sürecinin hem Türkiye'nin sosyoekonomik dönüşümüne katkı sağlaması hem küresel siyaset ve ekonomide daha güçlü rol oynayabilmesi bakımından önem taşıdığını belirten Karayel, AB süreci ve bu süreçte gerçekleştirilen reformların, istikrar içinde üreterek büyüyen, küresel ölçekte rekabet gücü yüksek daha güçlü bir Türkiye olma hedefinin de önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, AB tam üyeliği gerekli adımları attığını belirten Karayel, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda AB'den de adil bir yaklaşım bekliyoruz. Yeni fasılların açılmasını, Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecinin başlamasını ve vize serbestisinde de gerekli adımların 2022 yılı içerisinde atılmasını Avrupa Birliğinden bekliyoruz. AB'yle yürünen bu yolda özellikle stratejik çıkarlarımız ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunun da gerekli hassasiyetle ele alınmasını bekliyoruz. AB'nin Kıbrıs'taki çözümsüzlükte, Kıbrıs Rum Kesimi'nin çözümden uzak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan tezleri yerine 2 devletli çözümün sağlanmasını desteklemesini bekliyoruz. Kıbrıs meselesinin çözümü egemen 2 devletten geçmekte ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün ön yargısız bir anlayışla kabul edilmesi gerekmektedir. Doğu Akdeniz'de ve Ege Denizi'ndeki sorunlarda da Türkiye'yi yok sayan anlayıştan bir an evvel vazgeçilmelidir. Eğer çözüm isteniyorsa ve bir çözüm masası kurulmak isteniyorsa Türkiye olarak ilk günden bugüne ülke çıkarlarımıza ters düşmeyecek her türlü çözüm, diyalog ve iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet