Dışişleri: İdlip'te Ateşkesin Kalıcı Kılınmasının Önemi Vurgulandı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Astana'da düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli on birinci toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların on birincisi 28-29 Kasım'da Astana'da düzenlendi. Toplantıda ağırlıklı olarak Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalar eşgüdümlenmiş ve sahada yaşanan gelişmeler ele alındı. Bu çerçevede, Anayasa Komitesi'yle ilgili istişarelerin yoğunlaştırılması ve Komite'nin en kısa zamanda kurulması hususundaki ortak kararlılık ifade edildi. 'İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıra'nın uygulanmasına dair irade teyid edilerek; İdlip'te ateşkesin kalıcı kılınmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, terörizmle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratma girişimleri reddedilerek, Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemlere karşı tutum teyit edildi. Taraflar, zorla alıkonan/kaçırılan kişilerin serbest bırakılması, cenazelerin takası ve kayıp şahısların akıbetinin tespitine ilişkin çalışma grubu bünyesinde hazırlanan pilot proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin 24 Kasım'da karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların on ikincisinin önümüzdeki Şubat ayında Astana'da yapılması kararlaştırıldı."