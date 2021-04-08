Dışişleri: Hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri: Hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri: Hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin Bakanlığa çağrılması ile ilgili, "İtalyan Büyükelçi'ye, göreve atamayla gelmiş İtalya Başbakanı'nın, Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini kuvvetle kınadığımız, bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını...

Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin Bakanlığa çağrılması ile ilgili, "İtalyan Büyükelçi'ye, göreve atamayla gelmiş İtalya Başbakanı'nın, Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini kuvvetle kınadığımız, bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır" açıklamasını yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya Başbakanının Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında bugün kullandığı kabul edilemez ifadeler üzerine, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi bu akşam derhal Bakanlığımıza çağrılmıştır. Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Sayın Faruk Kaymakcı tarafından İtalyan Büyükelçi'ye, göreve atamayla gelmiş İtalya Başbakanı'nın, Avrupa'da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini kuvvetle kınadığımız, Türkiye- İtalya dostluğu ve müttefikliğiyle bağdaştıramadığımız bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır" denildi. Söz konusu açıklamanın kabul edilemez olduğunun İtalyan Büyükelçi'ye bildirildiği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ahiren ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretin protokol düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin misafirperverliğini kimsenin sorgulayamayacağı, ülkemizin AB içindeki anlamsız ve kötü niyetli tartışmalara taraf olmayacağı ve Türkiye- AB olumlu gündemini baltalamaya yönelik çabaları nafile bulduğumuz da bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Burak Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dışişleri: Hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 23:53:12. #1.16#
title