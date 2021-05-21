Dışişleri: Gazze'de ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz
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Dışişleri: Gazze'de ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri: Gazze'de ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlık, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. Tabiatıyla aslolan, sadece ateşkesin sağlanması değil, soruna iki devlet temelinde bir çözüm bulunmasıdır. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz" denildi.

Gazze'de ihtiyaç duyulan acil insani yardımların ulaştırılabilmesi için bölgeye kesintisiz erişim sağlanmasının önem taşıdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:  

"Filistin'de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir. Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise İsrail işgalinin sona erdirilmesinden geçmektedir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve her alanda Filistin'e tam destek vermeye devam edecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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