Dışişleri: Fransa'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarına ilişkin, "Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları kaygı vericidir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarına ilişkin, "Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları kaygı vericidir" dedi.
Kaynak: Dunya.com