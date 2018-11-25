Dışişleri: Fransa'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarına ilişkin, "Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları kaygı vericidir" dedi.

Dışişleri: Fransa'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarına ilişkin, "Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları kaygı vericidir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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