Dışişleri: 'Fethullah Gülen Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmaması memnuniyetle not edildi
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Dışişleri: 'Fethullah Gülen Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmaması memnuniyetle not edildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika'daki Katolik Leuven Üniversitesi bünyesinde FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulan 'Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmamasının memnuniyetle not edildiğini belirtti.

Dışişleri: 'Fethullah Gülen Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmaması memnuniyetle not edildi
11.09.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:53

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika'daki Katolik Leuven Üniversitesi bünyesinde FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulan 'Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmamasının memnuniyetle not edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Belçika'da Kain Leuven Katolik Üniversitesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren 'Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü'nün mevcudiyetine ilişkin sözleşmenin üniversite tarafından uzatılmaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Sözcü Aksoy, "Belçika'daki Katolik Leuven Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulan Kürsü'nün sözleşmesinin, üniversitenin kendi usulleri içinde yapmış olduğu değerlendirme sonucu uzatılmaması memnuniyetle not edilmiştir" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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