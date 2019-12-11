Dışişleri: ETIAS sistemi Türk hizmet ve hususi pasaportlara uygulanmayacak
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Dışişleri: ETIAS sistemi Türk hizmet ve hususi pasaportlara uygulanmayacak

11.12.2019 06:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 06:46
Dışişleri: ETIAS sistemi Türk hizmet ve hususi pasaportlara uygulanmayacak

Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) dahilinde onay almaları gerekeceği yönündeki haberlere ilişkin, Avrupa Birliği (AB) komisyonu nezdinde girişim yapıldığını ve ETIAS'ın hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına uygulanmayacağının bir kez daha teyit edildiğini bildirdi.


Sözcü Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının ETIAS dahilinde onay almaları gerekeceği yönünde yayımlanan haberler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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