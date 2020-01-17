Dışişleri: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmadığı girişim başarılı olamaz
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Dışişleri: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmadığı girişim başarılı olamaz

Dışişleri Bakanlığı "Doğu Akdeniz’de içinde Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmayacağı hiçbir girişimin başarılı olamayacağını" duyurdu.

17.01.2020 00:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 00:43
Dışişleri: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmadığı girişim başarılı olamaz

"Doğu Akdeniz'de içinde ve Türklerinin olmayacağı hiçbir girişimin başarılı olamayacağını" duyurdu.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun uluslararası bir kuruluşa dönüştürülmesine yönelik Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan ve Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin davet edilmediği toplantının gerçek amacının iş birliği olmadığını vurgulayarak, forumun "gerçeklikten uzak bir oluşum" olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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