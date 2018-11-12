Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Fransız Mevkidaşına Sert Sözler: Terbiyesiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "24 Ekim'de Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm bilgiler Fransız istihbaratına onların talebi üzerine iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi terbiyesizliktir. Dışişleri Bakanı ciddiyetine yakışmıyor." dedi.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"DIŞİŞLERİ BAKANI CİDDİYETİNE YAKIŞMIYOR"

"24 Ekim'de Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm bilgiler Fransız istihbaratına onların talebi üzerine iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi terbiyesizliktir. Dışişleri Bakanı ciddiyetine yakışmıyor.

"YAKINDA BU ÜLKELER CİNAYETİ BİLE İNKAR EDEBİLİR"

Bunlar yakında Suudi Arabistan'ın bile kabul ettiği Kaşıkçı cinayetini kabul ederlerse kimse şaşırmasın. Paranın gözü kör olsun. Yakında bu ülkeler cinayeti bile inkar edebilirler. Ama ne olursa olsun biz Türkiye olarak Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Bunun arkasında ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya çalışıyorlar mı? bildiğimiz başka şeyler var, ne anlaşma yapıyorlar? Bunların da yakından takipçisiyiz."