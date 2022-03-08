Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Bilgiç: "Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumuna katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Bilgiç: "Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumuna katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Bilgiç:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumuna katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumuna katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı hakkındaki sorulara yönelik olarak yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Bilgiç yaptığı açıklamada, "Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumuna katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle karşılanmıştır. Bu tür karşılıklı adımlar, iki ülke arasında diyaloğun artırılmasına ve tam normalleşme hedefi doğrultusunda güven artırıcı önlemlerin istişare edilmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Ararat, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title