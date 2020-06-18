Dışişleri Bakanlığının V4 ile toplantısının beşinci oturumu yarın yapılacak Dışişleri Bakanlığı, Vişegrad Grubu (V4) ve Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın beşinci oturumunun 19 Haziran tarihinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Vişegrad Grubu (V4) ve Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın beşinci oturumunun 19 Haziran tarihinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Vişegrad Grubu (V4) ve Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın beşinci oturumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vişegrad Grubu (V4) ve Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın beşinci oturumu, 19 Haziran 2020 tarihinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanımızın iştirak edeceği toplantıda Covid19 salgını ve salgın sonrası işbirliği alanlarının yanı sıra, V4 ve Türkiye işbirliği, Türkiye-AB ilişkileri ve göç konularının ele alınması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA