Dışişleri Bakanlığının dış temsilciliklerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Dışişleri Bakanlığı'nın 5 ülkedeki 11 misyonunda görevli personeller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
23.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:07
Dışişleri Bakanlığı'nın 5 ülkedeki 11 misyonunda görevli personeller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA