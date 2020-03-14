Dışişleri Bakanlığından yurtdışındaki vatandaşlara "Kovid-19" uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dışişleri Bakanlığından yurtdışındaki vatandaşlara "Kovid-19" uyarısı - Haber
Güncel

Dışişleri Bakanlığından yurtdışındaki vatandaşlara "Kovid-19" uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında farklı gerekçelerle bulunan Türk vatandaşlarına, mevcut gelişmelerden dolayı infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmeleri ve kalabalık mekanlardan uzak durmalarının sağlık ve güvenlikleri bakımından faydalı olacağını bildirdi.

14.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:55
Dışişleri Bakanlığından yurtdışındaki vatandaşlara

Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında farklı gerekçelerle bulunan Türk vatandaşlarına, mevcut gelişmelerden dolayı infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmeleri ve kalabalık mekanlardan uzak durmalarının sağlık ve güvenlikleri bakımından faydalı olacağını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlere ilişkin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Küresel çapta salgına dönüşen 'Covid-19'la mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde virüsün yaygın görüldüğü bazı ülkelere yönelik olarak uçuşların durdurulması yönünde yeni tedbirler alınmıştır. Öncelikle, ilgili Bakanlıklarımız tarafından alınan bu kararın esas itibariyle hem yurtdışında hem de yurtiçinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlıklarının korunması amacıyla alınmış bir tedbir niteliğinde olduğunu belirtmekte yarar görülmektedir. Bu meyanda, virüsün tüm dünyada yayılma hızı dikkate alındığında, seyahat edilmesinin dahi kendi içinde ciddi sağlık riskleri oluşturduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle, halen yurtdışında farklı gerekçelerle (iş görüşmesi, turizm, sağlık, okul-eğitim gezisi, akraba ziyareti gibi) bulunan vatandaşlarımızın mevcut gelişmelerden dolayı infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmeleri, kalabalık mekanlardan uzak durmaları, bulundukları ülkelerin yerel makamları ve ilgili Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımızca yapılan açıklama ve uyarıları yakından takip ederek bu uyarılara riayet etmeleri, kendi sağlık ve güvenlikleri bakımından faydalı olacaktır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yurt dışında bulunan temsilciliklerin 24 saat erişime açık olduğu hatırlatılarak, "Öte yandan, yurtdışında geçici süreyle bulunan vatandaşlarımızın uçuşların kesilmesi nedeniyle ilgili ülkelerin makamları nezdinde vize süresi aşımı ve benzeri sorunlarla karşılaşmaları ihtimaline binaen bu ülkeler makamları nezdinde de girişimler yapılacaktır. Bu zorlu süreçte, salgının yaygın olduğu, olağanüstü hal ilan edilen ve/veya sokağa çıkma yasağı dahil katı tedbirlerin uygulandığı ülkelerdeki temsilciliklerimizde sunulan konsolosluk hizmetlerinin de vatandaşlarımızın ve personelin sağlıklarını riske atmadan mevcut koşullara uygun şekilde verilmesine yönelik özel ve istisnai düzenlemeler alınması tabiidir. Ancak, temsilciliklerimizin bila istisna ve her koşulda telefon ve diğer iletişim araçları üzerinden vatandaşlarımıza 7/24 temelinde erişime açık olmaya devam etmeleri Dışişleri Bakanlığı olarak ana ilkemizdir. Dünyanın her yerinden yapılan aramalara 7/24 yanıt veren Bakanlığımız 'Konsolosluk Çağrı Merkezi' (+90 312 292 2929) keza vatandaşlarımızın sorularını yanıtlamaya ve yönlendirmeler yapmaya aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

"DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZ SOSYAL MEDYA HESAPLARI VASITASIYLA DA VATANDAŞLARIMIZLA TEMAS HALİNDEDİRLER"

Temsilciliklerin sosyal medya hesapları vasıtasıyla temas oldukları belirtilerek, "Bu süreçte, ayrıca, dış temsilciliklerimiz sosyal medya hesapları vasıtasıyla da vatandaşlarımızla temas halindedirler. Bazı temsilciliklerimiz vatandaşlarımızdan gelen bilgi taleplerini zamanlıca cevaplayabilmek için nöbet düzenine geçmişlerdir.

İçinden geçtiğimiz bu süreçte, yurtdışında halen geçici süreyle bulunan vatandaşlarımızın uçuşların kesilmiş olmasından dolayı karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözümler üretilmesi için dış temsilciliklerimiz, yurtdışında yerleşik vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal dayanışma ruhuyla hareket edeceklerine inancımız tamdır" açıklaması yapıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa'da bir ülke daha teyakkuza geçti! 72 saatte vaka sayısı ikiye katlandı Haber
Avrupa'da bir ülke daha teyakkuza geçti! 72 saatte vaka sayısı ikiye katlandı
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Haber
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Mağlubiyet sonrası sosyal medya yıkıldı: Ali Koç istifa Haber
Mağlubiyet sonrası sosyal medya yıkıldı: Ali Koç istifa
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Bakan ve Emniyet'ten koronavirüs uyarısı: O kişileri içeri almayın Haber
Bakan ve Emniyet'ten koronavirüs uyarısı: O kişileri içeri almayın
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
IMF'den 6 maddede koronavirüs için tespit ve öneriler
IMF'den 6 maddede koronavirüs için tespit ve öneriler
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Berat Albayrak Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Uğur Akkuş Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Falcao Adem Büyük Metin Oktay Ersun Yanal Ali Palabıyık
Daha Fazla Su İran Mart Avrupa
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığından yurtdışındaki vatandaşlara "Kovid-19" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 23:12:10. #1.15#