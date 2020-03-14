Dışişleri Bakanlığından yurtdışındaki vatandaşlara "Kovid-19" uyarısı
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Dışişleri Bakanlığından yurtdışındaki vatandaşlara "Kovid-19" uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında farklı gerekçelerle bulunan Türk vatandaşlarına, mevcut gelişmelerden dolayı infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmeleri ve kalabalık mekanlardan uzak durmalarının sağlık ve güvenlikleri bakımından faydalı olacağını bildirdi.

14.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:52
Dışişleri Bakanlığından yurtdışındaki vatandaşlara

Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında farklı gerekçelerle bulunan Türk vatandaşlarına, mevcut gelişmelerden dolayı infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmeleri ve kalabalık mekanlardan uzak durmalarının sağlık ve güvenlikleri bakımından faydalı olacağını bildirdi.


Bakanlığın internet sitesinden, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlere ilişkin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Küresel çapta salgına dönüşen 'Covid-19'la mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde virüsün yaygın görüldüğü bazı ülkelere yönelik olarak uçuşların durdurulması yönünde yeni tedbirler alınmıştır. Öncelikle, ilgili Bakanlıklarımız tarafından alınan bu kararın esas itibariyle hem yurtdışında hem de yurtiçinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlıklarının korunması amacıyla alınmış bir tedbir niteliğinde olduğunu belirtmekte yarar görülmektedir. Bu meyanda, virüsün tüm dünyada yayılma hızı dikkate alındığında, seyahat edilmesinin dahi kendi içinde ciddi sağlık riskleri oluşturduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle, halen yurtdışında farklı gerekçelerle (iş görüşmesi, turizm, sağlık, okul-eğitim gezisi, akraba ziyareti gibi) bulunan vatandaşlarımızın mevcut gelişmelerden dolayı infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmeleri, kalabalık mekanlardan uzak durmaları, bulundukları ülkelerin yerel makamları ve ilgili Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımızca yapılan açıklama ve uyarıları yakından takip ederek bu uyarılara riayet etmeleri, kendi sağlık ve güvenlikleri bakımından faydalı olacaktır" denildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada yurt dışında bulunan temsilciliklerin 24 saat erişime açık olduğu hatırlatılarak, "Öte yandan, yurtdışında geçici süreyle bulunan vatandaşlarımızın uçuşların kesilmesi nedeniyle ilgili ülkelerin makamları nezdinde vize süresi aşımı ve benzeri sorunlarla karşılaşmaları ihtimaline binaen bu ülkeler makamları nezdinde de girişimler yapılacaktır. Bu zorlu süreçte, salgının yaygın olduğu, olağanüstü hal ilan edilen ve/veya sokağa çıkma yasağı dahil katı tedbirlerin uygulandığı ülkelerdeki temsilciliklerimizde sunulan konsolosluk hizmetlerinin de vatandaşlarımızın ve personelin sağlıklarını riske atmadan mevcut koşullara uygun şekilde verilmesine yönelik özel ve istisnai düzenlemeler alınması tabiidir. Ancak, temsilciliklerimizin bila istisna ve her koşulda telefon ve diğer iletişim araçları üzerinden vatandaşlarımıza 7/24 temelinde erişime açık olmaya devam etmeleri Dışişleri Bakanlığı olarak ana ilkemizdir. Dünyanın her yerinden yapılan aramalara 7/24 yanıt veren Bakanlığımız 'Konsolosluk Çağrı Merkezi' (+90 312 292 2929) keza vatandaşlarımızın sorularını yanıtlamaya ve yönlendirmeler yapmaya aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.


"Dış temsilciliklerimiz sosyal medya hesapları vasıtasıyla da vatandaşlarımızla temas halindedirler"


Temsilciliklerin sosyal medya hesapları vasıtasıyla temas oldukları belirtilerek, "Bu süreçte, ayrıca, dış temsilciliklerimiz sosyal medya hesapları vasıtasıyla da vatandaşlarımızla temas halindedirler. Bazı temsilciliklerimiz vatandaşlarımızdan gelen bilgi taleplerini zamanlıca cevaplayabilmek için nöbet düzenine geçmişlerdir.


İçinden geçtiğimiz bu süreçte, yurtdışında halen geçici süreyle bulunan vatandaşlarımızın uçuşların kesilmiş olmasından dolayı karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözümler üretilmesi için dış temsilciliklerimiz, yurtdışında yerleşik vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal dayanışma ruhuyla hareket edeceklerine inancımız tamdır" açıklaması yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Manşet

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