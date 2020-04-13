Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Mitarakis'in iddialarına tepki
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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Mitarakis'in iddialarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bahane ederek 18 Mart Mutabakatı'nı uygulamadığı yönündeki sözlerinin, "bu ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları bastırma güdüsüyle...

13.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:16
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Mitarakis'in iddialarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bahane ederek 18 Mart Mutabakatı'nı uygulamadığı yönündeki sözlerinin, "bu ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları bastırma güdüsüyle söylenmiş, gerçekleri çarpıtma amaçlı iddialar" olduğunu belirtti.

Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in, Ethos gazetesinde yayımlanan iddialarıyla ilgili soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, yanıtında "Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in ülkemizin Kovid-19 salgınını bahane ederek 18 Mart Mutabakatı'nı uygulamadığı yönündeki sözleri, bu ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları bastırma güdüsüyle söylenmiş, gerçekleri çarpıtma amaçlı iddialardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdiğini, bu sayede Avrupa'ya yasa dışı geçişlerin yüzde 92 azaldığını hatırlatan Aksoy, "Bu kapsamda yükümlülüklerini yerine getirmeyen ise Avrupa Birliği'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, mutabakat çerçevesinde, Türkiye'nin Yunanistan adalarına ulaşan sığınmacılardan sadece uluslararası koruma başvurusu reddedilenler veya uluslararası korumaya ihtiyacı olmayanların geri dönüşünü kabul ettiğini aktararak bugüne kadar, Yunanistan'dan bu şartlara uygun 2 bin 139 düzensiz göçmenin geri alındığını kaydetti.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) kurucu anlaşmalarına ve uluslararası yükümlülüklerine aykırı olarak sığınma başvurularını 1 ay askıya aldığını kaydeden Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"(Yunanistan) Sığınmacıları kayıt altına almadan ve iltica başvurularını dahi değerlendirmeden 18 Mart Mutabakatı'na aykırı olarak ülkemize göndermeye çalışmaktadır. Yunanistan'ın yeni iltica yasasının uluslararası standartlara ve AB direktiflerine uygun olmadığı yönündeki eleştirileri uluslararası örgütler tarafından da açıkça ortaya konulmuştur."

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kamu sağlığını ve güvenliğini korumak üzere tedbirler alındığını kaydeden Aksoy, "Nitekim Avrupa Birliği, 18 Mart Mutabakatı'nın önemli bir unsuru olan yeniden yerleştirme programını kamu sağlığını korumak için geçici süreyle askıya almıştır. Ülkemiz de aynı gerekçeyle 18 Mart Mutabakatı'nda öngörülen geri alımları geçici olarak durdurmuş ve bunu Yunan makamlarına bildirmiştir." ifadesine yer verdi.

Aksoy, Yunanistan'daki sığınmacı kamplarının içler acısı durumda olduğunu ve bu konuda Türkiye'nin örnek alınması gerektiğini Türkiye'deki kampları inceleyen bir Yunan gazetecinin de dile getirdiğini belirterek "Yunanistan'a önerimiz, sığınmacı kamplarında salgın nedeniyle insani felaket yaşanmaması için acil tedbir alması ve sığınmacıların yaşam ve sağlık hakkına saygı göstermesidir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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