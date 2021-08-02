Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatması hakkında açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatması hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatması hakkında açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığınca Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatması hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı...

Dışişleri Bakanlığınca Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatması hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz.

Bu son kararla birlikte, Azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılarak, sayıları 103'e düşürülmüştür. Böylelikle, Batı Trakya Türk Azınlığına ait ilkokulların 'geçici durdurma' yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan'ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığı tescillenmiştir.

Öte yandan, Yunanistan'da okullarla ilgili olarak son yapılan yasal düzenlemede, azınlık okullarının birçok maddede kapsam dışında bırakılarak ayrımcılık yapıldığı görülmüştür.

Lozan Barış Antlaşması hükümlerini ihlal eden bahse konu kararlar, Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikalarının eğitim alanındaki yansımasının bir başka göstergesidir.

Yunanistan, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken, diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen yeni Azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden gelmekte ve Azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etmektedir.

Yunanistan'ı, son yasal düzenlemelerde de görülen, Azınlık okullarına yönelik uyguladığı ayrımcı politikaya son vermeye davet ediyoruz.

Uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine daha fazla seyirci kalmamalıdır.

Türkiye, hem ikili temaslarda, hem de uluslararası platformlarda, Azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Prens William Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatması hakkında açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:35:01. #1.14#

title