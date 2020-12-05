Ankara'dan Atina'ya Doğu Akdeniz yanıtı: Hiçbir yaptırım taviz vermemize neden olmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankara'dan Atina'ya Doğu Akdeniz yanıtı: Hiçbir yaptırım taviz vermemize neden olmayacak

05.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:10
Ankara'dan Atina'ya Doğu Akdeniz yanıtı: Hiçbir yaptırım taviz vermemize neden olmayacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerginliği azaltmak için attığı adımların "İkna edici olmadığı" değerlendirmesine Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi. Açıklamada "Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yayımladığı makaleye ilişkin "Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hesabından paylaşılan makaleye cevap verildi.

"HİÇBİR YAPTIRIM TÜRKİYE'NİN ASLA TAVİZ VERMESİNE NEDEN OLMAYACAK"

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, maksimalist ve gayrimeşru deniz sınırı ve hava sahası iddialarına dayanarak Türkiye'ye yönelik AB yaptırımlarını kışkırtmayı hedefliyor. Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak. Yunanistan, er ya da geç Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmelidir."

YUNAN BAKAN NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerginliği azaltmak için attığı adımların "İkna edici olmadığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaret eden Dendias, burada yaptığı açıklamada, AB ülkeleri liderlerinin Türkiye karşısında harekete geçmesi gerektiğini söylemişti.

Yunan bakan, AB liderlerinin ekim ayındaki zirvede Türkiye'ye sunduğu fırsatı Ankara'nın değerlendiremediğini ifade etmiş ve AB'nin uyarılarının dikkate alınmamasının AB'nin inandırıcılığına da gölge düşüreceği görüşünü dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık İrem Derici Acun Ilıcalı Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'dan Atina'ya Doğu Akdeniz yanıtı: Hiçbir yaptırım taviz vermemize neden olmayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 20:10:50. #1.14#
title