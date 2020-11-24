Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki
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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki

24.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 24.11.2020 22:34
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist talepleri karşısında, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için yürüttüğümüz kararlı faaliyetleri 'provokatif', hatta 'yasa dışı' olarak nitelemesi diyalogdan kaçmak için ileri sürdüğü bahanelerdir.

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist talepleri karşısında, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için yürüttüğümüz kararlı faaliyetleri 'provokatif', hatta 'yasa dışı' olarak nitelemesi diyalogdan kaçmak için ileri sürdüğü bahanelerdir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın sosyal medyada çıkan Türkiye'yle ilgili beyanları hakkındaki soruya cevap verdi.

Aksoy, Dendias'ın bugünkü açıklamalarında Türkiye'ye yönelttiği ithamlar ve kullandığı tehditkar dilin, Yunan tarafının Türkiye'yle arasındaki meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzu etmediğini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde ağustos ayından bu yana sergilediği yapıcı tavır ve attığı iyi niyet adımlarının maalesef karşılık bulmadığını belirten Aksoy, "Hal böyleyken, Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist talepleri karşısında, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için yürüttüğümüz kararlı faaliyetleri 'provokatif', hatta 'yasa dışı' olarak nitelemesi diyalogdan kaçmak için ileri sürdüğü bahanelerdir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin diyalog çağrılarını her daim sürdürdüğünü ve sürdüreceğini belirterek, "Yunanistan tehdit diliyle ve Avrupa Birliği'ni (AB) arkasına almaya çalışarak bir sonuca ulaşamayacağını artık anlamalıdır. Önkoşullar ileri sürmekten vazgeçmeli ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır." vurgusunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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