Dışişleri Bakanlığından Yukarı Karabağ açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Karabağ, Politika

Dışişleri Bakanlığından Yukarı Karabağ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen Yukarı Karabağ bölgesinde 31 Mart'ta düzenlenen sözde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve durumun tek yanlı olarak meşrulaştırılması çabalarının bir sonucu olduğunu açıkladı.

30.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:47
Dışişleri Bakanlığından Yukarı Karabağ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen Yukarı Karabağ bölgesinde 31 Mart'ta düzenlenen sözde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve durumun tek yanlı olarak meşrulaştırılması çabalarının bir sonucu olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Yukarı Karabağ bölgesinde 31 Mart tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Yukarı Karabağ bölgesinde 31 Mart 2020 tarihinde düzenlenmesi öngörülen sözde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri, Yukarı Karabağ'da uluslararası hukuka aykırı mevcut durumun tek yanlı olarak meşrulaştırılması çabalarının bir tezahürüdür. Bu adım, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AGİT ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlalidir. Yukarı Karabağ ihtilafına barışçıl çözüm bulunması amacıyla AGİT Minsk Süreci çerçevesinde görüşmelerin sürdüğü bir aşamada işgal altındaki topraklarda sözde seçimlerin düzenlenmesi, barışçıl ve kalıcı çözüme yönelik çabaları baltalayan bir girişim niteliğindedir. AGİT Minsk Grubu dahil uluslararası camiayı bu seçimi tanımamaya davet ediyoruz. Türkiye, Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlalini teşkil edecek bu gayrimeşru seçimleri tanımamaktadır. Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun bir üyesi olarak Yukarı Karabağ ihtilafına adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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