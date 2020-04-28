Dışişleri Bakanlığından Yemen'de siyasi birlik ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığından Yemen'de siyasi birlik ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki tüm taraflara, ülkenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne halel getirebilecek adımlardan kaçınılması ve ateşkese uyulması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından Yemen'de siyasi birlik ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı Açıklaması
28.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:30

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki tüm taraflara, ülkenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne halel getirebilecek adımlardan kaçınılması ve ateşkese uyulması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de son günlerde meydana gelen gelişmelerden endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ülkede vahim boyutlara ulaşan insani krizin ele alınmasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha da aciliyet kazandığına işaret edilen açıklamada, "Bu dönemde tüm tarafların, birlik ve dayanışma içinde Yemen halkının acılarının hafifletilmesine çaba göstermelerini, insani ve siyasi krizi daha da derinleştirebilecek ve Yemen'in siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne halel getirebilecek adımlardan kaçınmalarını ve ateşkese riayet etmelerini bekliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Yemen'deki krizin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kapsayıcı diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara ve insani yardım faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) 26 Nisan'da tek taraflı özerklik ilan etmişti. Gelişmeye Avrupa Birliği (AB) ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerden ve çok sayıda ülkeden tepkiler gelmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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