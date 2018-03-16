Dışişleri Bakanlığından Yapılan Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun Dün Kabul Ettiği 'Suriye'deki...

Dışişleri Bakanlığından Yapılan Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun Dün Kabul Ettiği 'Suriye'deki...

IHAAW080428-SIY/16-03-2018 - Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nun dün kabul ettiği ’Suriye’deki durum’ başlıklı karar tasarısında Türkiye’ye yapılan çağrı, Avrupa Parlamentosu’nun gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından Yapılan Açıklamada,

IHAAW080428-SIY/16-03-2018

- Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Avrupa Parlamentosu'nun dün kabul ettiği 'Suriye'deki durum' başlıklı karar tasarısında Türkiye'ye yapılan çağrı, Avrupa Parlamentosu'nun gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesidir" denildi. 16.03.2018 08: 04: 28 TSI
NNNN - ANKARA

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