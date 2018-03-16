IHAAW080428-SIY/16-03-2018

- Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Avrupa Parlamentosu'nun dün kabul ettiği 'Suriye'deki durum' başlıklı karar tasarısında Türkiye'ye yapılan çağrı, Avrupa Parlamentosu'nun gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesidir" denildi. 16.03.2018 08: 04: 28 TSI

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