Dışişleri Bakanlığından Vietnam ve Kamboçya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen kasırgalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Vietnam ve Kamboçya'ya taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen kasırgalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Vietnam ve Kamboçya'ya taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vietnam ve Kamboçya'da Linfa ve Nangka kasırgalarının yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda can kaybı ve büyük hasar meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Vietnam ve Kamboçya halkları ile hükümetlerine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı