Dışişleri Bakanlığından "Uluslararası Koordinasyon Grubu" açıklaması Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Covid-19 kriziyle bağlantılı olarak oluşturulan 'Uluslararası Koordinasyon Grubu'na üye olduğunu ve söz konusu grup toplantısında vatandaşların ülkelerine dönüşleri, tıbbi malzeme tedariki, ülke ekonomileri ve toplumların işlemeye devam etmesi ve...

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Covid-19 kriziyle bağlantılı olarak oluşturulan 'Uluslararası Koordinasyon Grubu'na üye olduğunu ve söz konusu grup toplantısında vatandaşların ülkelerine dönüşleri, tıbbi malzeme tedariki, ülke ekonomileri ve toplumların işlemeye devam etmesi ve krizden etkilenebilecek kırılgan gruplar ve ülkelere yardım edilmesi hususlarında eş güdüm yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 kriziyle bağlantılı olarak uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla "Uluslararası Koordinasyon Grubu" adı altında bir grup oluşturulduğu ve Türkiye'nin bu gruba üye olduğu bildirildi. Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun son toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun teklifiyle "Kıdemli Memurlar Grubu" oluşturulduğu aktarılan açıklamada, "Bu Grup ilk toplantısı 2 Nisan tarihinde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ülkemizin yansıra Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Meksika, Fas, Peru, Kore Cumhuriyeti ve İngiltere'den katılım sağlanmıştır. Toplantıda, Sayın Bakanımızın talimatıyla Bakanlığımız bünyesinde yeni bir yapılanmaya giderek kurduğumuz 'Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve tecrübelerimiz aktarılmıştır" denildi.

Söz konusu toplantıda azı hususlar konusunda e şgüdüm yapılmasına karar verildiğine işaret eden açıklamada, "Uluslararası Koordinasyon Grubunun Kıdemli Memurlar toplantısında, vatandaşların ülkelerine dönüşleri, tıbbi malzeme tedariki, ülke ekonomileri ve toplumların işlemeye devam etmesi ve krizden etkilenebilecek kırılgan gruplar ve ülkelere yardım edilmesi hususlarında eşgüdüm yapılmasına karar verilmiştir.Önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi öngörülen Uluslararası Koordinasyon Grubu Bakanlar toplantısında da uluslararası işbirliği hususları ele alınmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA