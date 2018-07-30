Dışişleri Bakanlığından Ülke Temsilcilerine Sert Tepki
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta yapılan büyükelçiler toplantısına ilişkin, "Söz konusu ülke temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta yapılan büyükelçiler toplantısına ilişkin, "Söz konusu ülke temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.
(İHA)
Son Dakika! Türkiye'den Güney Kıbrıs'ta Yapılan Büyükelçiler Toplantısına Tepki: KKTC'nin Haklarını Savunmaya ve Desteğimizi Sürdürmeye Kararlıyız