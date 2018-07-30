Dışişleri Bakanlığından Ülke Temsilcilerine Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığından Ülke Temsilcilerine Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta yapılan büyükelçiler toplantısına ilişkin, "Söz konusu ülke temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından Ülke Temsilcilerine Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta yapılan büyükelçiler toplantısına ilişkin, "Söz konusu ülke temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et