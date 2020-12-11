Dışişleri: Kimlik kartıyla Azerbaycan'a gidebilecek
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Dışişleri: Kimlik kartıyla Azerbaycan'a gidebilecek

11.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:11
Dışişleri: Kimlik kartıyla Azerbaycan'a gidebilecek

Dışişleri: Kimlik kartıyla Azerbaycan'a gidebilecekDIŞİŞLERİ Bakanlığı, dün Bakü'de imzalanan protokolle Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarına karşılıklı ziyaretlerde kimlikle seyahat imkanı tanındığını açıkladı.

Dışişleri: Kimlik kartıyla Azerbaycan'a gidebilecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, dün Bakü'de imzalanan protokolle Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarına karşılıklı ziyaretlerde kimlikle seyahat imkanı tanındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Bu anlamlı ziyaret sırasında halklarımızın daha sıkı biçimde kenetlenmesinin önünü açacak olan iki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan protokolün imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı. Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan'a gidebileceklerdir. Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır."

ANKARA, -

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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