Dışişleri Bakanlığından Taci Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıya kınama Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıDişileri Bakanlığı, Irak'ta DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne yönelik 11 Mart günü...

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

Dişileri Bakanlığı, Irak'ta DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne yönelik 11 Mart günü akşam saatlerinde düzenlenen ve ölüm ile yaralanmalara yol açan roketli saldırıyı kınadı. Bakanlık açıklamasında, "Irak makamlarından bu saldırıyı düzenleyenleri bir an evvel yakalayarak yargı önüne çıkarmalarını ve ileride böyle saldırıların tekrarlanmasını önleyecek tedbirleri almalarını bekliyoruz. Irak'ın terörle mücadelesine destek veren ve güvenlik kapasitesinin inşasına katkıda bulunan yabancı ülke personelini hedef alan bu saldırının, bölgemizin istikrar ve güvenliğini tehlikeye atacak yeni bir çatışma sarmalına yol açmamasını temenni ediyor, tüm taraflara itidal içinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA