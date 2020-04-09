Dışişleri Bakanlığından Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin açıklama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Dışişleri Bakanlığından Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin açıklama - Haber
Avusturya Türk Federasyonu, Suriye, Politika

Dışişleri Bakanlığından Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (KSYÖ) Suriye'deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak sorumluluk atfında bulunmakla görevlendiren 2018 yılında alınan kararı desteklemiş olan Türkiye, Suriye'de tam hesap verebilirliğin sağlanmasını teminen BM ve KSYÖ...

09.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:40
Dışişleri Bakanlığından Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (KSYÖ) Suriye'deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak sorumluluk atfında bulunmakla görevlendiren 2018 yılında alınan kararı desteklemiş olan Türkiye, Suriye'de tam hesap verebilirliğin sağlanmasını teminen BM ve KSYÖ başta olmak üzere uluslararası camiada atılacak tüm adımların da takipçisi ve destekçisi olmayı sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının sorumlularının tespiti amacıyla ihdas edilen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi, 8 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ilk raporunda 24, 25 ve 30 Mart 2017 tarihlerinde Ltamenah'ta vuku bulan üç kimyasal silah saldırısının da Suriye rejimi hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır. KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin ilk raporunu Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının faillerinin hesap vermesinin sağlanması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz" denildi.

Kimyasal silah kullanımının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olmasının yanı sıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçu olduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu saldırıların sorumluları cezasız bırakılmamalıdır. Bu rapor rejimin kirli amacına ulaşmak için kendi vatandaşları üzerinde hangi çirkin yolları denediğinin de açık bir kanıtıdır. Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap vermesi gerekmektedir. KSYÖ'yü Suriye'deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak sorumluluk atfında bulunmakla görevlendiren 2018 yılında alınan kararı desteklemiş olan Türkiye, Suriye'de tam hesap verebilirliğin sağlanmasını teminen BM ve KSYÖ başta olmak üzere uluslararası camiada atılacak tüm adımların da takipçisi ve destekçisi olmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakasi görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haber
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakasi görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haber
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Berfin, Erdoğan'ın da 'Namussuz' dediği asitli saldırganı affetti Haber
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haber
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haber
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Guido Senia Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Sergen Yalçın Radamel Falcao Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Kadın Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığından Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 17:41:34. #1.14#
title