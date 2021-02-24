Dışişleri Bakanlığından 'Struma' açıklaması
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Dışişleri Bakanlığından 'Struma' açıklaması

24.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:42
Dışişleri Bakanlığından 'Struma' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Holokost'tan kaçmak isterken 79 yıl önce 'Struma' gemisinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Holokost'tan kaçmak isterken 79 yıl önce 'Struma' gemisinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 2'nci Dünya Savaşı sırasında Yahudi mültecileri taşıyan 'Struma' adlı geminin Sovyet denizaltısı tarafından batırılması sonucu hayatını kaybeden 768 kişinin anılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler ve işbirlikçilerinin zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan 'Struma' adlı geminin 24 Şubat 1942 tarihinde Karadeniz'de uluslararası sularda bir Sovyet denizaltısı tarafından torpillenerek batırılması neticesinde 768 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu elim hadiseyi anmak amacıyla, 2015 yılından bu yana her yıl 24 Şubat'ta İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde ve Türk Yahudi toplumunun katkılarıyla Sarayburnu'nda bir tören düzenlenmektedir. Bugün Sarayburnu'nda düzenlenen tören ile, Holokost'tan kaçmak isterken 79 yıl önce 'Struma' gemisinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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