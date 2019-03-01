Dışişleri Bakanlığından Somali'ye Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'ye yaşanan terör saldırısından dolayı başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA